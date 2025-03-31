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Sivrice'de Sokak Hayvanları Telef Oldu

Sivrice\'de Sokak Hayvanları Telef Oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde süresi geçmiş gıdalar nedeniyle 4 sokak hayvanı telef oldu.

31.03.2025 17:02
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Elazığ'ın Sivrice ilçesi Gözeli köyü yakınlarında, tarihi geçmiş gıdalar nedeniyle 4 sokak hayvanının telef olduğu bildirildi. Vali Numan Hatipoğlu, olayla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin incelemelere başladığını, jandarma ekiplerinin ise çöpleri atan kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Sivrice ilçesi Gözeli köyü civarında, doğaya atılan süresi geçmiş gıdalardan dolayı ilk tespite göre 4 sokak hayvanının telef olduğu bildirildi. Konuyla ilgili Vali Numan Hatipoğlu açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, olayın ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettirilerek gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu. Vali Hatipoğlu ayrıca, jandarma ekiplerinin de çöpleri atan kişilerin tespit edilmesi ve gerekli müeyyidelerin uygulanması için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Vali Hatipoğlu, ayrıca sokak hayvanlarına yönelik her türlü insanlık dışı davranışa karşı kurumların yüksek bir duyarlılıkla hareket ettiğini ve bu tür olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivrice'de Sokak Hayvanları Telef Oldu - Son Dakika

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