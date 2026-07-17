Sivrihisar'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Sivrihisar'da Kaza: 3 Yaralı

17.07.2026 20:28
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Eskişehir Sivrihisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ballıhisar ve İstiklalbağı mahalleleri arasındaki yolda seyir halinde olan H.A. idaresindeki 53 AN 378 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 26 KR 886 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler H.A. ve N.K. ile 53 AN 378 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sivrihisar'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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