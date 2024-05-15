Slovakya Başbakanı Robert Fico Suikast Girişimine Uğradı - Son Dakika
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Slovakya Başbakanı Robert Fico Suikast Girişimine Uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico Suikast Girişimine Uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Handlova kasabasında yapılan hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Fico'nun birden fazla kez vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, Fico'nun Banska Bystrica'ya helikopterle nakledildiği ve önümüzdeki birkaç saatin çok önemli olduğu belirtildi.

15.05.2024 17:30
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Suikast girişiminde bulunulan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun birden fazla kez vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu hakkında resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Fico'nun birden fazla kez vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Fico'nun prosedür gereği başkent Bratislava'ya ulaşması çok uzun süreceği için helikopterle Banska Bystrica'ya nakledildiği ifade edilen açıklamada, önümüzdeki birkaç saatin çok önemli olduğu vurgulandı.

Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğramış, saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanmıştı. Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Slovakya Başbakanı Robert Fico Suikast Girişimine Uğradı - Son Dakika

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