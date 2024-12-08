SMO, Münbiç Kırsalında Kontrolü Sağladı

3.Sayfa

Suriye Milli Ordusu (SMO), "Özgürlük Şafağı" operasyonunu çerçevesinde Halep Valiliği'ne bağlı Münbiç kırsalının yüzde 80'inin kontrol altına alındığını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), "Özgürlük Şafağı" operasyonunu sürdürüyor. SMO, Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de operasyonlarına devam ederken, Münbiç kırsalının yüzde 80'inin kontrol altına alındığını bildirdi. Açıklamada, "Terör örgütü YPG/ PKK'ya karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in YPG/PKK'nın elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir" denildi.

Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesiyle Suriyeliler büyük coşku yaşadı. - MÜNBİÇ