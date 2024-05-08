Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevirdi - Son Dakika
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Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevirdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sobadan çıktığı değerlendirilen yangında Ayşe ve Mehmet Yüksel'e ait iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

08.05.2024 23:34
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bozkurt ilçesi Beşpınar köyü Yüksek Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Yüksel ile Mehmet Yüksel'e ait iki evde yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bozkurt ve İnebolu ilçelerinden itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, Ayşe ve Mehmet Yüksel'e ait iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Bozkurt, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevirdi - Son Dakika

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