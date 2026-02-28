Sobadan Sızan Gazdan Ölüm

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, İslahiye ilçesi kırsal İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı evinde gece sobayı yakarak uyuyan 72 yaşındaki Selver Arslan'dan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Selver Arslan'ın ilk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP