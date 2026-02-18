Söğüt'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söğüt'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Söğüt\'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
18.02.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, izinsiz kazı suçundan hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 'Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak' suçundan hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.K. isimli şahıs, ilçeye bağlı Küre Köyü mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında; basit yaralama, kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak, izinsiz define araştırmak, hakaret ve 2863 Sayılı Kanuna aykırılık suçları olmak üzere birden fazla kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Bilecik, Söğüt, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söğüt'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı
Ölüm meleğini mi gördü Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Tatlı sevenlere güzel haber Baklavada Ramazan kararı Tatlı sevenlere güzel haber! Baklavada Ramazan kararı
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü

09:25
Sapık milyarderin planı ifşa oldu: Topkapı Sarayı’na takıntılıydı
Sapık milyarderin planı ifşa oldu: Topkapı Sarayı'na takıntılıydı
09:17
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
08:46
Böylesi görülmedi Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
08:34
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 09:54:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Söğüt'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.