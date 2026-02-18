Söğüt\'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 'Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak' suçundan hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.K. isimli şahıs, ilçeye bağlı Küre Köyü mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında; basit yaralama, kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak, izinsiz define araştırmak, hakaret ve 2863 Sayılı Kanuna aykırılık suçları olmak üzere birden fazla kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK