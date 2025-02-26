Sokak Hayvanlarına Bağışlanan Paralar Akıl Almaz İddia

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Sokak hayvanları için bağışlanan 18 milyon 627 bin lirayı kendi zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve kardeşinin aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 7'şer yıla kadar dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde sokak hayvanlarının sağlık, mama ve barınma gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için bağışlanan paraları kişisel harcamaları için kullandıkları tespit edilen Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve kardeşi Demet Kılıç'ın aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede sanıkların elde edilen geliri mama şirketlerde sahte fatura düzenleyerek akladıkları belirtildi. Sanıkların bu şekilde kamuyu zarara uğrattıkları tespitine de yer verildi.

Özgünlü mama için bağışlanan paraları kendi hesabına göndermiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin hesap hareketleri Sayıştay denetçileriyle, dernek denetçilerinden oluşan bilirkişi tarafından incelendi. Buna göre hazırlanan raporda derneğe ait hesap hareketlerinde şüphe bulunduğu, bazı nakit ve transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı belirtildi. Raporda para transferlerinin dernek üyeleri arasında çeşitli işlemlerinin ardından paranın dernek başkanı Özgünlü ve ailesinin hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Ayrıca sanıkların bağış adı altında gelen paralarla haksız mal edindiği ve dernek hesabından çekilen paraların sanıkların banka hesaplarına aktarıldığı bilgisine de yer verildi.

Başkan yardımcısı olan Demet Kılıç'ın dernek hesabından 6 milyon 621 milyon lira çektiği ve bunu Buket Özgünlü ve sanık Evren Kılıç'ın hesaplarına aktardığı anlatılan iddianamede, 62 mama faturası düzenlenerek hakkında yakalama kararı bulunan sanık Özgünlü'nün firari eşi Tuna Boyacı'nın hesabına 865 bin lira gönderildiği ifade edildi.

İddianamede diğer sanık Ertem Işık'ın 2021 ile 2024 yılları arasında dernek adına içeriği kedi ve köpek maması olan toplam 5 milyon 558 bin lira bedelli 170 adet sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Herhangi bir mama alım satımı olmamasına rağmen miktarın dernek hesabından sanık Ertan Işık'ın hesabına havale edildiği anlatılan iddianamede 5 milyon 558 bin liranın sanıkların hesaplarına gönderildiği anlatıldı. Derneğin toplamda 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğratıldığı aktarıldı.

Buna göre sanıklar; Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç, Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Cemal Özgünlü, Evren Kılıç, Tuğçe Soysal, Aynur Temel, Birkan Soysal, Ertan Işık, Fatma Özgünlü, Rüya Bilgi, Tuğba Törüsel, Yosma Bilgi hakkında, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame Ankara 69. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. - ANKARA