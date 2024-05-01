Sokak köpeği, makinisti trenin yanında koşarak sevindirdi

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Başkentte bulunan Kayaş tren istasyonunda sokak köpeği, kendisine yemek getiren makinist Semih Mumcu'yu görerek trenin yanında koştu. O anları Mumcu telefonuna kaydetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Kayaş tren istasyonunda ki sokak köpeği, devamlı olarak kendisine yemek getiren makinist Semih Mumcu'yu görerek, trenin peşinden koştu. O anlar makinist Mumcu'nun cep telefonuna yansıdı. - ANKARA