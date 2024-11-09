Sokak Köpekleri Ata Saldırdı

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Sokak köpekleri sahipsiz ata saldırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da sokak köpekleri, caddede gezinen ata saldırdı.

Dün gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde sokak köpekleri, sahipsiz bir atı kovaladı. Uzunca bir süre yaşanan kovalamacada atı kıstıran köpekler, daha sonra kaçıştı. Atın geri dönmesinin ardından bu sefer de sokak köpekleri etrafa dağıldı. Sokak köpeklerinin kovaladığı at bir süre sonra gözden kayboldu.