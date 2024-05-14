Sokak köpekleri en acı Anneler Günü hediyesini verdi - Son Dakika
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Sokak köpekleri en acı Anneler Günü hediyesini verdi

Afyonkarahisar'da başıboş sokak köpekleri, girdikleri kümeste 27 tavuğu telef ederken, kümesin sahibi Nazmiye Bağatur büyük üzüntü yaşadı. Bağatur, köpeklerin neden sokaklarda serbest bırakıldığını sorgulayarak, bu durumun güvenlik sorunlarına yol açtığını belirtti.

14.05.2024 00:13
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Sokak köpekleri en acı Anneler Günü hediyesini verdi

Başıboş sokak köpekleri girdikleri kümeste 27 tavuğu telef etti

Elleri ile küçükken besleyerek büyüttüğü tavuklarının telef olmasına çok üzülen Nazmiye Bağatur;

"Bakmayacağınız köpeği neden alırsınız, sonra neden sokağa salarsanız, kimin vebali bu"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün gece geç saatlerde başıboş sokak köpekler, girdikleri kümeste 27 tavuğu telef ederken, kümesin sahibi genç kadın ise üzüntüsü ve tepkisini 'Anneler Günü hediyesi' bu diyerek dile getirdi.

Olay, dün gece geç saatlerde Erkmen beldesi Çakır mahallesinde meydana geldi. Beldede yaşayan Bağatur ailesinin evlerinin bahçesindeki kümese giren 3 sokak köpeği aile üyelerinin beslediği 27 tavuğu boğarak veya parçalayarak telef etti. Sesleri duyup dışarı çıkan aile üyeleri kümese girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

"Başıboş köpek sorununun ülke gündeminden düşmesini istiyorum"

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Hamdi Bağatur, olayın gece geç saatlerde yaşadığını kaydederek, "Buradaki başıboş sahipsiz köpekler tel örgülü kümesimize saldırması üzerine 27 tavuğumuzu telef ettiler. Burası kentin en güzide yerlerinden yemyeşil bir yer olan Çakır mahallesi. Bahar ayı olmasına rağmen eşimle sokakta ve bahçelerde gezemiyoruz. Ben köpek düşmanı değilim ama başıboş köpek olmaması lazım. İnsanların bilhassa çocukların hayatına mal olmaya başladı. Güvenlik sorunu var, yerel yöneticilerimiz ve devleti yönetenlerden verdikleri vaatlerin arkasında durmasını istiyorum. Başıboş köpek sorununun ülke gündeminden düşmesini istiyorum" dedi.

"Bakmayacağız köpeği neden alırsınız, sonra neden sokağa salarsanız, kimin vebali bu"

Beslediği tavukları telef olan Nazmiye Bağatur ise elleri ile küçükken besleyerek büyüttüğü tavuklarının telef olmasına çok üzüldüğünü kaydederek şunları söyledi:

"Ben tavuklarımı sobanın kenarında büyüttüm. Gelip gördüğümde perişan oldum. Bunların hepsi can 27 tavuk 3 köpeğin saldırması sonucu telef oldu. Saldıran köpekler ev cinsi köpeklerdir. Bakmayacağız köpeği neden alırsınız? Sonra neden sokağa salarsanız, kimin vebali bu? Bu bana Anneler Günü hediyesi, bu olay başımıza Anneler Günü'nde geldi."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak köpekleri en acı Anneler Günü hediyesini verdi - Son Dakika

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