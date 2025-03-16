Sokak köpeklerinin kavgasını güçlükle böyle ayırdı
ANKARA - Ankara'da sokak köpeklerinin kavgasını bir vatandaş güçlükle ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da gece saatlerinde sokak köpekleri birbirine saldırdı. Bir köpeği ısırmaya başlayan köpeklerini o sırada bir vatandaş güçlükle ayırdı. Köpeklerin kavgası telefon kamerasına yansırken vatandaş, köpeklerin artık birbirini yediğini ve sokak köpekleri nedeniyle tehlikede olduklarını belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokak Köpekleri Kavga Etti, Vatandaş Ayırdı - Son Dakika
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