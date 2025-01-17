Sokak Köpekleri Kuzuları Parçaladı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde koyun ağılına giren sokak köpekleri iki kuzuyu parçalayarak öldürdü. Olay esnasında pazarda olduğunu ifade eden çoban, "Bizim yokluğumuzdan yararlanıp hayvanlarımı parçalamışlar" dedi.

Olay, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çoban Ali Murat Battal koyunlarını otlattıktan sonra ağıla kapattı. Ardından çoban alışveriş için Buldan pazarına gitti. Pazardan döndükten sonra ağıla gelen Battal, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Pazara gittiği esnada sokak köpekleri ağıla girerek 2 kuzunun telef olmasına sebep oldu. Bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Hayvancılıkla uğraşan diğer mahalleli, sokak köpeklerinin kontrol altına alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Başıboş köpekler konusunda daha önce de şikayetlerin olduğunu belirten mahalle halkı, benzer olayların yaşanmaması için acil önlemler alınmasını talep etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Buldan pazarına gittikleri sırada sokak köpeklerinin ağıla girdiğini ve kuzularını telef ettiğini belirten Ali Murat Battal, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Kuzularım daha yeni doğmuştu. Bozalan Mahallesi'nde oturuyorum, hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Buldan pazarına gitmiştik, bizim yokluğumuzdan yararlanıp hayvanlarımı parçalamışlar. Mahallemize bir araçla özellikle geceleri bazı kişilerin sokak köpeklerini bıraktıklarını duymuştum. Önlemlerini de almıştım ama yine de ağıl kapısını nasıl açtılar aklım almıyor. Başıboş sokak köpeklerine karşı bir önlem alınmasını istiyorum. Yazık oldu benim kuzularıma, çok üzgünüm." - DENİZLİ