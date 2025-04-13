Sokak Köpekleri Nedeniyle Trafik Kazası

Şanlıurfa Valiliği, bir üniversite öğrencisinin dün gece sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın yakından takip edildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya'nın başıboş sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "12.04.2025 tarihinde görgü tanıklarının ifadesine göre sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken bir aracın çarpması sonucunda Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencimiz Sevda Özkaya yapılan bütün müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz hayvanların bakımevlerine toplanması ve rehabilitasyonu konusundaki çalışmaların hızlandırılarak, Valiliğimiz tarafından koordinasyonunun sağlandığı süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden Sevda Özkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi. - ŞANLIURFA