Sokak Köpeklerinden Kaçan Kedi Kurtarıldı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak köpeklerinden kaçan kedi, sıkıştığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokak köpeklerinin kovalaması sonucu kaçan ev kedisi, iki bina arasındaki toprak yığılı boşlukta mahsur kaldı. Kedinin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden çıkararak, sahibi Tuğba Aktürk'e teslim etti. Kedinin sahibi, duyarlı vatandaşlara ve ekiplere teşekkür etti. - ORDU