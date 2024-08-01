Sokak ortasında köpeğine eziyet eden şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sokak ortasında köpeğine eziyet eden şahıs serbest bırakıldı

Eskişehir'de köpeğine eziyet eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Eziyet edilen köpek ise başka birisine sahiplendirilerek barınağa teslim edildi.

01.08.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak ortasında köpeğine eziyet eden şahıs sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı

Eziyet ettiği köpeğin başka birisine sahiplendirilmesine karar verildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sokak ortasında köpeğine eziyet ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Eziyet ettiği köpeğin ise başka birisine sahiplendirilmesine karar verilerek barınağa teslim edildiği öğrenildi.

Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta köpeğine eziyet eden şahıs, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şahsın köpeğine küfürler ederek yere fırlattığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde görüntülerdeki şahsın 28 yaşındaki Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı. Eziyete maruz kalan köpeğin ise başka birisine sahiplendirilmesine karar verilerek barınağa teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Hayvan Hakları, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında köpeğine eziyet eden şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 21:46:46. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak ortasında köpeğine eziyet eden şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement