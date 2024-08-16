Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı

Geniş Video İzle

Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba Y. için iddianame hazırlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan genç kadının avukatı Hüseyin Yıldız, ''Kamu davası açıldı, duruşma günü 3 Eylül'e verildi'' ifadelerine yer verdi.

16.08.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yapılan sokak röportajında hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkartılan Dilruba Y., 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

"İDDİANAME ALELACELE HAZIRLANDI"

Genç kadın hakkında iddianame hazırlandığını ifade eden avukatı Hüseyin Yıldız, "Kamu davası açıldı, duruşma günü 3 Eylül'e verildi. Hukuksuz bir şekilde kanunda hiç bir tanımı olmayan bir usulle Dilruba tutuklanmıştır. Bu tutukluluğun derhal kaldırılmasını talep ediyorum. Gözümüze çarpan ilk şey halka kin ve düşmanlığa aşağılama suçundan iddianamenin başsavcı vekili tarafından alelacele hazırlanıp kamu davasının açıldığını gördük. Açılan kamu davasında da duruşma gününün dahi tayin edildiğini öğrendik. Tutukluluğa itiraz ettik'' dedi.

"SİYASİ BİR KARAR NETİCESİNDE TUTUKLANDIM"

Genç kadın, son olarak bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada "Ben iktidarı eleştirdiğim düşünüldüğü için siyasi bir karar neticesinde haksız yere tutuklandım. Herkese çok teşekkür ederim. İnsanın en çok böyle zamanlarda desteğe ihtiyacı oluyor. Herkesin desteğiyle dışarıda olduğumdan çok daha güçlüyüm burada ve gücümü katlayarak çıkacağım. Siyasilerin benim hakkımda tam bilgi sahibi olmadan bir basın açıklaması yapmamalarını rica ediyorum. Şu an bu mesele siyaset üzeri bir haksızlık yaşanıyor" ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Dilruba Y.'nin tutukluluğuna dün itiraz edilmişti.

Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı

Hüseyin Yıldız, 3-sayfa, İzmir, Eylül, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk: Bu Bayanın İşi zor 11 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Cumhurbaşkanına hakaret mi?? Ben ozaman yaşamıyorum 5 0 Yanıtla

12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:18:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement