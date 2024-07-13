Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika
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Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

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İzmir'in Alsancak semtinde, yağış nedeniyle su biriken sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın, 10 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı. Öktemay'ın, Facebook hesabından yaptığı, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" paylaşımı yürekleri burktu.

13.07.2024 17:34
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İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde, 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile kaçak elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki İnanç Öktemay'ın, 2014 yılında sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken bir paylaşım ortaya çıktı.

Alsancak'ta, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti.

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

YÜREK YAKAN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

İkinci el antika eşya alım-satımı yaparak geçimini sağlayan İnanç Öktemay'ın Facebook hesabından 2014 yılında, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı.

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay\'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Çoker: Allah rahmet eylesin Cok doğru demişsin Canm ülkem ne hale geldi Sorumlular Ole bi ceza almali ki gün yuzu gormesinler amaaaa nerde adelet ha peh 38 4 Yanıtla
    Zerrin Karakütük: beklentin ne bilmiyorum fakat doğru olmayanların söyledikleri ile hareket ettiğin belli ülke ne hale geldi derken eskiyi bilmezmisin? 8 25 yavuz d: zerrin ablam bilmezler daha dogrusu bilmek istemezler cunku aslinda bu durumdan cok mutlular hersey noksan olsa bunlara malzeme cikmaz 6 15 mert çelik: fotograf cekenler ne ıs 112 yı arasalarya bu ne ya 5 0
  • RECEP null: sorumluluk kimde kardeşim belediyemi enerji şirketleri mi hiç çıkmadan olayı kapatacaklar yazıklar olsun insan hayatı bu kadar ucuz olamaz 21 0 Yanıtla
  • Enver Atabey: pisi pisine ölüm.İhmali olanlar gene 1 kaç yılla kurtulacak, hiçbirşey olmamış gibi rahat rahat gezecek. 12 0 Yanıtla
  • Mesut Zafer: Ikisine de Allah rahmet eylesin. Bu ülkede şansa yaşıyoruz yolda giderken çetelerin çatışmasına denk gelebiliriz, yolda yürürken başımıza eski binalardan bir parça düşüp ölebiliriz, ya da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bu şekilde. Ama her geçen gün Çağ atlıyoruz fakat geriye doğru. Boşuna dememişler millet Mersine bir tersine. 8 2 Yanıtla
  • Gregor Samsa: İyi insanlar neden bu kadar çabuk ölüyor. 2 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı - Son Dakika
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