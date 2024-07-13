Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay\'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Murat Çoker:

Allah rahmet eylesin Cok doğru demişsin Canm ülkem ne hale geldi Sorumlular Ole bi ceza almali ki gün yuzu gormesinler amaaaa nerde adelet ha peh

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Zerrin Karakütük: beklentin ne bilmiyorum fakat doğru olmayanların söyledikleri ile hareket ettiğin belli ülke ne hale geldi derken eskiyi bilmezmisin? 8 25

yavuz d: zerrin ablam bilmezler daha dogrusu bilmek istemezler cunku aslinda bu durumdan cok mutlular hersey noksan olsa bunlara malzeme cikmaz 6 15