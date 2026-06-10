Sokakta Pompalı Tüfekle Gezen Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sokakta Pompalı Tüfekle Gezen Şahıs Gözaltına Alındı

Sokakta Pompalı Tüfekle Gezen Şahıs Gözaltına Alındı
10.06.2026 10:08
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Adana'da pompalı tüfekle sokakta atış yapan B.A., polis kaçmaya çalışırken yakalandı.

Adana'da pompalı tüfekle sokakta gezip atış talimi yapan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alınacağı sırada tüfeği atıp kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi 2796 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.A. (24) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı pompalı tüfekle sokakta gezip atış talimi yaptı. Şahıslar daha sonra bölgeden ayrılırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis harekete geçti

Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarıçam Devriye Ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Gültepe Mahallesi Elifsu Uludağ Caddesi'nde elinde pompalı tüfekle gördükleri B.A.'yı durdurmak istedi ancak B.A., tüfeği atıp kaçtı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından B.A., ekipler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan B.A.'nın arkadaşının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Polis, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta Pompalı Tüfekle Gezen Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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