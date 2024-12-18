Sokak ortasında sızıp kaldı, bekçi ve polisler bir türlü uyandıramadı
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahıs hastaneye kaldırıldı
BARTIN - Bartın'da sokak ortasında sızan bir kişi bekçilere korkulu anlar yaşattı. Bekçi ve polislerin bir türlü uyandıramadığı alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Kemer Köprü Mahallesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerindeki taksi durağı önünde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine varan bekçi ve polisler, alkollü olduğunu düşündükleri şahsı uyandırmaya çalıştı. Bir süre şahıstan hiçbir tepki alamayan ekipler, bu kez şahsın yaralı olduğu ya da komaya girmiş olabileceği ihtimalini düşündü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı şahsın alkollü olduğu belirlendi.
Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokakta Sızan Alkollü Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?