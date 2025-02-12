Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım - Son Dakika
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Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım

Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan \'pes\' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasının 25 metre uzağında tanımadığı bir kadını bıçaklayan zanlının, "Kış geldi cezaevine girmem lazımdı" şeklindeki ifadesi pes dedirtti.

12.02.2025 16:29
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Bilecik'te merkez ilçede yer alan Teyfikbey Caddesi üzerinde uzun süre gezen Kürşat Ç. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü binasına 25 metre uzaklıkta yürüyen, hiç tanımadığı Mine Ö.'ye cebinden çıkardığı bıçağı sapladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Bacağından bıçaklanan kadın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasına kaçıp sığınırken zanlı kısa sürede yakalandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Kürşat Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şahsın mahkemede "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Bilecik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sefer tolun:
    Bu Tür Canilere Öyle Bi ceza Verilsinli Bşdaha İçeride Çıkmasın Başkalarında Ders Olacak Bir Ceza 30 0 Yanıtla
  • İlhan Ak:
    Tek bu değil bunun gibi yüzllerce var, sokakta kalacağına cezaevinde daha iyi şartlar var, her öğün 4 çeşit yemek, sıcak su, çalışanlara maaş, ve daha daha 16 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Anlaşıldı orad aç kalmaz 13 1 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Millet aç aç suc oranı arttı boşanma arttı hala aktroller pembe bulutlarda geziyor 9 1 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Vallah bende bu tip olaydan korkuyorum yolda yürürken itin biri gelirde banada böyle yapar diye 6 0 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    İçerde Besleme var sıcak su var sıcak yemek var lig tv var bütün güzel yaşam şartları var elbette çıldıracaklar alın böyle boş kişileri metro alt geçitlerde maden ocaklarında çalıştırın içerde besleyeceğinize 0 0 Yanıtla
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