Söke\'de otomobil alevlere teslim oldu

Söke- Aydın karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, araç muayene istasyonuna gitmek üzere yola çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, F.E. idaresindeki otomobilden seyir halindeyken aniden duman çıkarmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN