Söke\'de 120 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrol noktasında 120 kilogram bandrollü kesilmiş kaçak tütün ele geçirildi.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Söke ilçesi Asri Mezarlık Önü Yol Kontrol Noktasında M.T ve Ö.Ö isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç durdurularak yapılan aramada, 120 kilogram bandrollü kesilmiş kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem yapılmıştır. - AYDIN
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