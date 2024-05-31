Söke'de hükümet konağı inşaatında yangın çıktı - Son Dakika
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Söke'de hükümet konağı inşaatında yangın çıktı

Söke\'de hükümet konağı inşaatında yangın çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı binasının inşaatında yangın çıktı.

31.05.2024 21:54  Güncelleme: 21:56
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Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı binasının inşaatında yangın çıktı. Binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden yeni hükümet binasının üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaat işçilerinin kaldığı bölümde çıkan yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Söke'de hükümet konağı inşaatında yangın çıktı - Son Dakika

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