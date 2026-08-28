Söke'de Kaçak Alkol ve Performans Ürünleri Operasyonu - Son Dakika
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Söke'de Kaçak Alkol ve Performans Ürünleri Operasyonu

Söke\'de Kaçak Alkol ve Performans Ürünleri Operasyonu
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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma, 4.1 milyon TL'lik kaçak alkol ve cinsel ürünler ele geçirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Çengel Operasyonu'nda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin TL olan kaçak alkol ve cinsel performans ürünleri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Konak Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda İ.T. (37) ve Ö.T. (38) isimli şahısların kaçak ve sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 100 litre etil alkol, bin 150 adet cinsel işlev bozukluğu ilacı, bin 650 adet cinsel performans artırıcı macun, 350 adet cinsel performans artırıcı jel ve bin 450 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 100 bin TL olduğu belirlenirken, ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Aydın, Söke, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de Kaçak Alkol ve Performans Ürünleri Operasyonu - Son Dakika

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