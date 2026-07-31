Söke\'de Kovalamaca: Bir Bekçi Yaralandı

Söke'de aranan bir şahsın yakalanması için düzenlenen operasyonda hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başlayan H.A. ile güvenlik güçleri arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı. Olay sırasında bir bekçi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenicami Mahallesi Tan Sokak ile 809. Sokak kesişiminde meydana geldi. Hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen H.A.'nın bir apartmanda olduğu bilgisine ulaşılması üzerine polis ve bekçiler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden H.A., bulunduğu yerden kaçarak uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine polis ve bekçiler şahsın peşine düştü. Sokak aralarında devam eden kovalamaca sırasında bekçi R.Y., bir garaj girişinden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşme nedeniyle hafif yaralandığı öğrenilen R.Y., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kovalamaca sırasında izini kaybettiren H.A.'nın yakalanması için Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.