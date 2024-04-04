Söke\'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Söke-Milas Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Söke istikametine seyir halinde olan Ahmet Yemiş'in (44) kontrolündeki 09 JG 193 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjde bulunan bordür taşlarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan Yemiş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yemiş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Yemiş'in, kendisiyle aynı adı taşıyan Gölbent Mahalle Muhtarı Ahmet Yemiş'in yeğeni olduğu öğrenildi. Yemiş'in vefatı yakınlarını üzüntüye boğdu. - AYDIN