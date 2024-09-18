Söke\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Söke-Ağaçlı Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçe merkezinden Ağaçlı istikametine seyir halinde olan Y.G. yönetimindeki 09 ADN 44 plakalı otomobil, Ağaçlı'dan Söke yönüne doğru giden Yakup Önkal idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü Önkal ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Önkal'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Önkal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Önkal'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN