Söke\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Söke Milas Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.G. yönetimindeki 09 UG 471 plakalı otomobil ile Yüksel Koyuncu idaresindeki 09 AFH 399 plakalı motosiklet Muradiye Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmasın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Koyuncu motosikletten düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Koyuncu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN