Söke'de otomobil istasyon duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı; kaza anı kamerada - Son Dakika
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Söke'de otomobil istasyon duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

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Söke\'de otomobil istasyon duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı; kaza anı kamerada
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Aydın'ın Söke ilçesindeki Kuşadası-Söke Karayolu Granta mevkiinde otomobil, akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarparak yan yattı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Kuşadası- Söke Karayolu Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası'ndan Söke yönüne seyir halinde olan R.U. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan bir benzin istasyonunun istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin bir anda duvara çarparak savrulması ve yan yatması yer aldı.

Kaynak: İHA
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