Söke\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından silah kaçakçılığı suçuna yönelik Bağarası Mahallesi'nde Ü.K. isimli şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet namlusu açılarak ateşli silaha dönüştürülmüş tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet muşta, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN