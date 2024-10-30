Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.
Bağarası Kavşağı'nda, demir yüklü bir tıra otomobilin arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Y., itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Mustafa Y. nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Söke'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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