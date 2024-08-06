Söke'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcu - Son Dakika
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Söke'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcu

Söke\'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç futbolcu

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ayyüce Naz Polat, hastanede hayatını kaybetti. Kazada bir diğer kişi de hayatını kaybetmişti.

06.08.2024 09:20  Güncelleme: 09:21
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayyüce Naz Polat hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Söke- Kuşadası Karayolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 35 AIK 623 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp karşı şeride geçti. Ters dönen araç, Söke'den Kuşadası yönüne ilerleyen E.E. yönetimindeki 09 JH 969 plakalı otomobile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kazada yaralanan sürücüler ile G. İ., B.G, S.K., S.E., Engin Efe İşbilen ve Ayyüce Naz Polat'ı sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye altına alınan Engin Efe İşbilen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazadan ikinci acı haber geldi. Söke Latmos Kız Futbol Takımı'nda orta saha oyuncusu olarak görev alan Ayyüce Naz Polat da hayata gözlerini yumdu. Polat'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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