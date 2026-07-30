Söke\'de Uyuşturucu Suçundan Kaçan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs yapılan çalışmayla yakalandı.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (56) isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.