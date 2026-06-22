Aydın\'da zeytinlikteki yangın söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pamukçular Mahallesi'nde yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak zeytinlik alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştirdiği bölgede ekipler yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için yoğun mücadele verdi. Orman ekipleri zeytinlik alanda kuruyan otlarla birlikte hızlı yayılan alevlere karşı hava kompresörü olarak bilinen ekipmanla müdahale etti. Havadan da destek verilen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - AYDIN