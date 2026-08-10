Söke OSB’de çıkan yangın panikletti

Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kuruluşa ait mısır saplarının depolandığı alanda yangın çıkarken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve mısır sapı balyalarının depolandığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle depo alanında yangın çıktı. Alevlerin mısır sapı balyalarını sarmasıyla birlikte bölgeyi yoğun duman kapladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.