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Soma'da 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Soma'da 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı

Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında 301 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 28 kamu görevlisi hakkında kamu davası açıldı. Bu dava sürecinde daha önce kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti.

Soma\'da 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı
25.12.2023 - 14:23,
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Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 28 kamu çalışanı hakkında kamu davası açıldığı bildirildi. 3 yıldan fazla süren dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yaklaşık 9 yıl önce Soma Eynez Maden Ocağında 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında kamu davası açıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "13 Mayıs 2014 tarihinde Soma ilçemizde yaşanan ve 301 madencimizin vefatıyla sonuçlanan maden kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Soma Maden faciasıyla ilgili olarak 13 Nisan 2015 tarihinde 8'i tutuklu 37'si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanık ile Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018 tarihinde görülen 22. duruşma ile tamamlandı. Soma Kömür İşletmeleri yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti. 9 Şubat 2021'de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Manisa, Maden, Soma, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Soma'da 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı - Son Dakika


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