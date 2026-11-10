Soma\'da bin 956 uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi tutuklandı, 4 defineci yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı asayiş operasyonunda, bin 956 adet uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi tutuklanırken, kaçak kazı yapan 4 defineci ise suçüstü yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında 8 Ekim'de Y.Ö. (21) isimli şahsın adresine baskın düzenlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan titiz aramalarda bin 956 adet sentetik ecza ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak kazıya suçüstü

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sahada icra ettiği bir diğer devriye faaliyetinde ise definecilere geçit verilmedi. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet ederek kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.