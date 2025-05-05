Soma'da Emniyet Müdürü Muhtarlarla Görüştü - Son Dakika
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Soma'da Emniyet Müdürü Muhtarlarla Görüştü

Soma\'da Emniyet Müdürü Muhtarlarla Görüştü

Soma İlçe Emniyet Müdürü, muhtarlarla güvenlik ve asayiş üzerine istişarelerde bulundu.

05.05.2025 16:46
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Manisa'nın Soma ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek kamu düzeni, asayiş ve vatandaş talepleri üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde, mahallelerin güncel durumu, ihtiyaçlar ve emniyetle olan iş birliği ele alındı.

Mahalle muhtarlarının, vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, "Her mahallenin nabzını en iyi tutanlar muhtarlarımız. Onların bilgi ve tecrübeleri, bizim sahadaki gözümüz, kulağımızdır. Güvenli bir Soma için birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Muhtarlar, Emniyet Müdürü Er'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallelerinde yaşanan sorunlar, vatandaş talepleri ve güvenlik öncelikleri hakkında bilgi paylaştı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin, mahallelerdeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek adına önemli bir adım olduğunu belirten yetkililer, yerel yönetim ve kolluk kuvvetleri arasında kurulan bu yakın iletişimin, toplumsal dayanışma ve güven duygusunu artırmaya katkı sağladığını vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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