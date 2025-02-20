Soma'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Soma'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Soma\'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Soma'da yapılan jandarma operasyonunda, Y.T.'nin evinde ve işyerinde kaçak sigara ve tütün bulundu.

20.02.2025 11:25
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Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda içi dolu makaron, sigara, tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar kapsamında 19 Şubat Çarşamba günü Y.T. isimli şahsın ikamet ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 19 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 200 paket sigara, 4 kilogram tütün, 1 adet kompresör, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli Y.T. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Soma'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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