Soma'da kaybolan maden işçisi sağ olarak bulundu

3.Sayfa

Manisa'nın Soma ilçesinde kendisinden 12 saattir haber alınamayan maden işçisi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince maden ocağından 12 kilometre uzaklıkta bulundu.

Soma'da maden işçisi olarak çalışan H.A, mesai saatinin bitmesine az bir süre kala maden ocağından ayrılarak kayıplara karıştı. Aile ile yaptıkları son telefon görüşmesinde, "Hakkınızı helal edin" diye konuşan H.A.'nın intihar etmesinden şüphelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. AFAD'a gelen ihbar sonrası, JAK ve AKUT Arama Kurtarma Derneği bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Maden ocağının güvenlik kameralarından edinilen son görüntülerde kayıp H.A.'nın madenden çıkış yaptığı ve yürüyerek dere yatağından içeriye doğru ormanlık alana girdiği görüldü. Aramaları bu bölgeden itibaren başlatan JAK ve AKUT, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 12 saat süren bir operasyonun ardından H.A.'yı, maden ocağının 12 kilometre uzağında bulunan Efkaftepe Mahallesi yakınlarında kırsal bir alanda buldu. Telefon ve cüzdanıyla birlikte diğer özel eşyalarını ormanlık alanda bularak iz takibi yapan arama kurtarma ekipleri, H.A'yı sağ olarak kurtararak, yetkililere teslim etti. H.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - MANİSA