Soma'da Örnek Vatandaşlık Davranışı: Kayıp Altınlar Sahibine Ulaştırıldı - Son Dakika
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Soma'da Örnek Vatandaşlık Davranışı: Kayıp Altınlar Sahibine Ulaştırıldı

Soma\'da Örnek Vatandaşlık Davranışı: Kayıp Altınlar Sahibine Ulaştırıldı

Soma'da E.A. isimli bir vatandaş, bulduğu altınları Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Altınlar, yapılan incelemelerle sahibine ulaştırıldı. Kayıp altınların sahibi Ramazan Cansu, olaydan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

15.01.2025 11:11  Güncelleme: 11:12
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Soma'da E.A. isimli bir vatandaş, bulduğu altınları Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne teslim ederek örnek bir vatandaşlık davranışı sergiledi. Zabıta ekipleri, kayıt altına aldığı altınları yapılan incelemeler sonucunda sahibine ulaştırdı.

Kayıp altınların sahibi Ramazan Cansu, altınlarını teslim alırken büyük mutluluk yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Altınlarımın bulunarak bana teslim edilmesi beni çok mutlu etti. Altınları bulan E.A.'ya ve teslim sürecinde emek veren zabıta ekiplerine yürekten teşekkür ederim. Bu olay, toplumumuzda iyiliğin ve duyarlılığın hala güçlü olduğunu gösteriyor."

Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kayıp eşya, para, takı ve altın gibi değerli malzemelerin düzenli olarak kayıt altına alındığı ve sahiplerine ulaştırılması için titizlikle çalışıldığı belirtildi. Açıklamada, "Hem sahibine ulaşılmasını sağlayan duyarlı vatandaşımıza hem de vatandaşlarımızın huzuru için aralıksız çalışan Zabıta teşkilatımıza teşekkür ederiz" denildi.

Altınları bulan E.A. ise, "Bu bir vatandaşlık görevidir. Başkasına ait olan bir eşyayı sahibine ulaştırmak insanlık gereğidir" diyerek topluma örnek bir mesaj verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Soma'da Örnek Vatandaşlık Davranışı: Kayıp Altınlar Sahibine Ulaştırıldı - Son Dakika

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