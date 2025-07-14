Soma\'da Yangın Tedbirleri Denetlendi

Orman Yangınları Risk Azaltma Planı kapsamında Manisa'nın Soma Kaymakamı Ünal Koç, beraberindeki heyetle birlikte kırsal mahallelerdeki yangın tedbirlerini yerinde inceledi.

Soma Kaymakamı Ünal Koç beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Mütevellioğlu, İlçe Yazı İşleri Müdürü Yener Diştaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan, Orman İşletme Müdürü Mehmet Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal ile birlikte Soma Kaymakamlığı koordinesinde hazırlanan, Orman Yangınları Risk Azaltma Planı kapsamında; Dualar Akçaavlu, Ularca, Pirahmet ve Sevişler Mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan ve alınması gereken tedbirler, mevcut araç ve ekipmanlar yerinde incelendi. Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Koç, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nem oranının düşük olması, yangın riskinin artmasına neden olabileceğinden, hem kurumlarımızın hem de vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca ziyaretlerde tedbirlerin etkinliğinin arttırılması adına vatandaşlarla işbirliğin önemi vurgulandı. Vatandaşların talep ve önerileri dinlenerek gerekli notlar alındı. - MANİSA