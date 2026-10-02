Soma’daki maden göçüğünde 5 madenci hayatını kaybetti, 2 madenci yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Soma’daki maden göçüğünde 5 madenci hayatını kaybetti, 2 madenci yaralı kurtarıldı

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Soma’daki maden göçüğünde 5 madenci hayatını kaybetti, 2 madenci yaralı kurtarıldı
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde göçük altında kalan 7 madenciden 5'i hayatını kaybetti, 2'si yaralı kurtarıldı. AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan olay yerinde arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alıp madencilerin yakınlarıyla görüştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan Soma'da maden göçüğü sonrasında olay yerinde arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğü sonrasında olay yerine giden AFAD Başkanı Pehlivan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı ve madencilerin yakınları ile görüştü. AFAD tarafından yapılan paylaşımda:

"Meydana gelen maden kazasında 7 madenci vatandaşımızın göçük altında kaldığı tespit edilmiş ve arama kurtarma çalışması başlatılmıştır. Arama kurtarma çalışmalarında, AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, UMKE, 112 Sağlık Ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç görev yapmıştır. İzmir İl AFAD Müdürlüğünden toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

5 madenci hayatını kaybetti

5 madencinin hayatını kaybettiği 2 madencinin ise yaralandığı göçükle ilgili, "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci vatandaşımız göçük altından çıkarılmıştır. Göçük nedeniyle 5 madenci vatandaşımız hayatını kaybetmiş, sağ olarak kurtarılan 2 madenci vatandaşımızdan birinin tedavisi hastanede devam etmekte olup, diğerinin ise hastanedeki tedavisi tamamlanmış, taburcu olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar niyaz ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
Ali Hamza Pehlivan3. SayfaManisaGüncelAFADSomaSon Dakika

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