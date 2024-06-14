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"Son Yılan Bükücü" Tuncay, yakaladığı yılanı pet şişeye koydu

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde "son yılan bükücü" olarak tanınan Tuncay Sezer, ihbar üzerine gittiği bir mahallede yakaladığı yılanı 5 litrelik pet şişeye koyarak ağzını kapadı. O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Ankara'nın Akyurt Belediyesinde, belediye personeli olarak çalışan 47 yaşındaki Tuncay Sezer, 6 yaşından itibaren yılanları yakalama konusunda gösterdiği hünerleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline geldi. Efsane olarak görülen Sezer, Ankara'da "Son Yılan Bükücü" ve "Yılanların Efendisi" ismiyle biliniyor.

İhbar üzerine gittiği mahallede bir yılanın peşine düşen Sezer, hayvanı kıskıvrak yakaladı. Yakaladığı yılanı 5 litrelik pet şişeye koyan Sezer, hayvanı ardından doğaya geri salacağını söyledi. O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.