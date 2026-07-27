Sorgun\'da Esrar ve Kenevir Operasyonu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonla esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonla ilgili olarak C.K. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 257.72 gram esrar ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.