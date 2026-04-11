Sosyal Medya Dolandırıcıları Çökerildi - Son Dakika
Sosyal Medya Dolandırıcıları Çökerildi

Sosyal Medya Dolandırıcıları Çökerildi
11.04.2026 09:28
Ünye'de düzenlenen operasyonda 21 milyon lira dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen siber operasyonunda, sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. 21 milyon lirayı aşan para trafiğinin tespit edildiği operasyonda 8 kişi tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyon düzenledi. Sosyal medya platformlarını ağ kurmak için kullanan şüphelilerin, yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği belirlendi. Emniyet güçleri tarafından 3 ay boyunca titizlikle sürdürülen teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin sosyal medya üzerinden, evde sabun paketleme işi vaadiyle ek gelir arayanları ve uygun fiyatlı oto yedek parça satışı ilanlarıyla araç sahiplerini, hedef aldığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerde ekipler tarafından, dolandırıcılık şebekesinin hesaplarında toplam 21 milyon 814 bin 118 lira tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi. Vatandaşlardan toplanan paraların izini kaybettirmek için farklı hesaplara aktarıldığı görüldü. 7 Nisan 2026 tarihinde Ünye merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Emniyet yetkilileri, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşları sosyal medyadaki cazip görünen iş ilanları ve piyasa değerinin altındaki satışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ORDU

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal Medya Dolandırıcıları Çökerildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Sosyal Medya Dolandırıcıları Çökerildi - Son Dakika
