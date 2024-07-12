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Sosyal medya fenomeni Güngen çiftinin ifadesine ulaşıldı

Kara para aklama soruşturmasında yakalanan bazı şüphelilerin polise verdikleri ifadelere ulaşıldı

"Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan 45 şüpheli sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti

Soruşturmanın kilit isimlerinden şüpheli Neslihan Güngen'in polise verdiği ifadesinde, faaliyetlerde bulundukları iş ve işlemlerin şeffaf olduğunu, devletin her kurumunun gelip denetleyebileceğini ifade ettiği belirtildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında gözaltına alınan aralarında Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu 65 şüpheli yakalanmış, bu kişilerin 45'i bu sabah adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlara yönelik çalışma yapılmış, geçtiğimiz Salı günü 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve polisteki ifade işlemleri tamamlanan 65 şüphelinin 45'i adliyeye sevk edilmişti.

Zanlıların emniyetteki ifadelerine ulaşıldı

Çeşitli sosyal medya mecralarında "Neslim Güngen" mahlası ile anılan fenomen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri sürerken, zanlıların emniyette verdikleri ifadelere ulaşıldı.

Soruşturmanın kilit isimlerinden Neslihan Güngen'in Mali Şube Müdürlüğü departmanında polise verdiği ifadesinde, yaptıkları iş ve işlemlerin açık ve şeffaf olduğunu, devletin her kurumunun şirketlerini denetleyebileceğini söylediği, yine vergi müfettişiyle de görüşmeyi vergi dairesinde yaptıklarını anlattı. Güngen, dinlemeye takılan MASAK'ın yetkilendirdiği vergi müfettişi ile bunun dışında görüşmediklerini ifade ettiği, ancak hangi vergi dairesinde görüştüklerini açıklamadığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında bir numaralı şüpheli olarak görünen Neslihan Güngen'in şirket ve güzellik merkezindeki çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı. Çalışanların polise verdikleri ifadelerinde, sahte faturalar kesildiğini bildiklerini, satılan ürünlerin sağlıksız olduklarını gördüklerini, ancak buna rağmen Neslihan Güngen'in zorlamasıyla bu ürünlerin satışlarının yapıldığını söyledikleri iddia edildi. 9 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan İnanç Güngen'in ise güzellik merkezinde kullanılan cihazların UST kayıtlarının olmadığından haberi olmadığını söylediği, bu tür işlemlerle eşi Neslihan Güngen'in ilgilendiğini anlattığı öğrenildi. Yine vergi müfettişinin de ifadesinde Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunmadığını savunduğu belirtildi.