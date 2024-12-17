Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'ın Yasa Dışı Bahse Teşvik Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
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Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'ın Yasa Dışı Bahse Teşvik Davasında Tahliye Kararı

İstanbul'da, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanmıştı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Yılmaz, savunmasında içerik üreticisi olduğunu, videolar çekerek ve şirketlerle işbirliği yaparak para kazandığını, amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını belirtti. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

17.12.2024 15:52
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İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz'ın avukatı katıldı.

Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Yılmaz içerik üreticisi olduğunu, halka mikrofon uzatarak videolar çektiğini söyledi.

Yılmaz, takipçi sayısı fazla olduğu için şirketlerin kendisine ulaştığını, paylaştığı videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazandığını, amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını anlatarak, reklamlar üzerinden para kazandığını savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan İbrahim Yılmaz hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yılmaz hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'ın Yasa Dışı Bahse Teşvik Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika

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