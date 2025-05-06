Sosyal Medya İçin Kurgu Kaza: Gerçekten Araç Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sosyal Medya İçin Kurgu Kaza: Gerçekten Araç Çarptı

Sosyal Medya İçin Kurgu Kaza: Gerçekten Araç Çarptı

Nevşehir'de sosyal medya için araç çarpma videosu çeken genç, kazayla gerçek bir çarpışma yaşadı.

06.05.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de sosyal medyada yayınlamak için araç çarpma videosu çeken gence, gerçekten araç çarptı.

Nevşehir'de sosyal medya içerik üreticisi üç genç; sosyal medya hesaplarında yayınlamak üzere araç çarpma videosu çekmek istedi. Gençlerden birisi direksiyona, biri kameranın başına, bir diğeri de yol kenarına geçti. Kurgu gereği gençlerden birisi gelen aracın önüne atlayarak yaralanma numarası yapıp sürücüden para isteyecekti. Tam aracın önüne atladığında araç gerçekten çaptı.

"Zamanlama hatası yaptık"

Gelen araçların önüne atlayan gencin ayağı bir anda kaldırım taşına takılınca gelen arabanın önüne düştü. Sürücü de zamanlama hatası yapınca video çektirmek isteyen gence araç gerçekten çaptı. Olayı anlatan Hasan Çavdar, "Sosyal medyaya içerik üretirken yanlışlıkla ayağım takılarak aracın önüne düştüm. Araç da biraz erken geldi. O anda araç bana çarptı. Videoyu kesmemek için çekime devam ettik. Küçük sıyrıklar ile kazayı atlattık. Çok şükür tedavi edilecek bir durumum yok. Araç çarpınca biraz korktum ve heyecanlandım" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Magazin, Medya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medya İçin Kurgu Kaza: Gerçekten Araç Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:00:41. #7.12#
SON DAKİKA: Sosyal Medya İçin Kurgu Kaza: Gerçekten Araç Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.